МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть немного снижаются в пятницу днем, инвесторы по-прежнему ожидают решений ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Аналитики рассказали, когда нефть подорожает до 100 долларов

По состоянию на 13.26 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,08% — до 75,78 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 0,01%, до 75,22 доллара за баррель.

Котировки нефти продолжают слабо изменяться перед заседанием ОПЕК+. Инвесторы ожидали, что альянс в четверг примет решение о параметрах добычи в августе, однако консенсуса достигнуто не было и переговоры продолжатся в пятницу. Отмечалось, что заседание мониторингового комитета ОПЕК+ затянулось, так как со своей базой отсчета сокращений добычи не согласны ОАЭ.

Предполагалось, что альянс договорится об увеличении добычи на 400 тысяч баррелей в день ежемесячно с августа до конца текущего года.

Аналитики считают, что нынешняя ситуация, когда наблюдается активный рост спроса на сырье, является хорошим моментом для того, чтобы немного повысить добычу.

"Эта заминка не изменит неизбежного. ОПЕК+ ослабит ограничение добычи и увеличит ее в августе. Лучшее время для выпуска дополнительной нефти – это когда мы имеем сильный рост спроса", — полагает аналитик PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), мнение которого цитирует агентство Блумберг.