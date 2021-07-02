МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть могут краткосрочно подскочить до 80 долларов за баррель, но затем скатиться ниже текущих уровней, если ОПЕК+ не достигнет консенсуса по параметрам сделки после июля на заседании в пятницу, прокомментировала РИА Новости аналитик по нефти Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

"Рынок уверился в росте спроса, это означает, что если страны не договорятся о снижении квот, в моменте мы можем наблюдать значительный рост цен", — сказала Грушевенко.

"Однако, после таких переговорных фиаско, как правило, страны начинают наращивать добычу "наперегонки", что в последствии ведет с снижению цен. В таком ключе мы можем увидеть очередное ралли до 80 долларов за баррель с падением ниже текущих уровней", — заключила она. Цены на нефть колеблются в ожидании решений ОПЕК+

Мировые цены на нефть немного снижаются в пятницу днем, поскольку инвесторы находятся в ожидании итогов встреч ОПЕК+, которые состоятся позднее в пятницу. По состоянию на 13.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17% — до 75,7 доллара, августовских фьючерсов на WTI — на 0,12%, до 75,14 доллара за баррель.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Ожидалось, что на заседании в четверг альянс примет решение о дальнейшем ослаблении своих ограничений. В частности, агентство Блумберг писало, что изначально министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ утвердил рекомендацию продолжить рост добычи нефти в августе-декабре — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

Однако переговоры затруднила позиция ОАЭ, которые выступили за увеличение почти на 700 тысяч баррелей в сутки своего базового уровня добычи нефти, который берется за основу для ограничения производства. В итоге, окончательное решение так и не было принято, и ОПЕК+ продолжит обсуждения в пятницу.