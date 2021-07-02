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https://1prime.ru/oil/20210702/834099893.html
Источник: ОПЕК+ возобновил переговоры по ограничению добычи
Нефть
Новости
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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ возобновил переговоры по параметрам сделки об ограничении добычи нефти после июля, которые в четверг завершились безрезультатно из-за... ПРАЙМ, 02.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ возобновил переговоры по параметрам сделки об ограничении добычи нефти после июля, которые в четверг завершились безрезультатно из-за позиции ОАЭ, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
Ожидалось, что судьбу соглашения ОПЕК+ определят 1 июля, однако этого не произошло. Преградой стал тот факт, что на заседании комитета ОАЭ выступили за увеличение почти на 700 тысяч баррелей в сутки своего базового уровня добычи нефти, который берется за основу для ограничения производства.
ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
При этом агентство Блумберг писало, что изначально комитет ОПЕК+ утвердил рекомендацию продолжить рост добычи нефти в августе-декабре — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.