МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ возобновил переговоры по параметрам сделки об ограничении добычи нефти после июля, которые в четверг завершились безрезультатно из-за позиции ОАЭ, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Эксперт назвал условие падения цен на нефть

Ожидалось, что судьбу соглашения ОПЕК+ определят 1 июля, однако этого не произошло. Преградой стал тот факт, что на заседании комитета ОАЭ выступили за увеличение почти на 700 тысяч баррелей в сутки своего базового уровня добычи нефти, который берется за основу для ограничения производства.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

При этом агентство Блумберг писало, что изначально комитет ОПЕК+ утвердил рекомендацию продолжить рост добычи нефти в августе-декабре — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.