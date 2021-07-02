МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Общее заседание всех стран ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, на нем альянсу предстоит принять окончательное решение о целесообразности дальнейшего роста добычи нефти после июля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. Источник: ОПЕК+ возобновил переговоры по ограничению добычи

Ранее в пятницу завершились переговоры комитета ОПЕК+, которые в четверг были прерваны принципиальной позицией ОАЭ. Эмираты выступали за увеличение почти на 700 тысяч баррелей в сутки своего базового уровня добычи нефти, который берется за основу для ограничения производства.

Как отмечает агентство Блумберг со ссылкой на источники, вопрос с ОАЭ в ходе заседания комитета в пятницу так и не был решен.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Изначально комитет ОПЕК+ утвердил рекомендацию продолжить рост добычи нефти в августе-декабре — ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки. Если альянс утвердит ее, то ограничения ОПЕК+ по добыче нефти к декабрю будут ослаблены еще на 2 миллиона баррелей в сутки и составят 3,76 миллиона баррелей в сутки.