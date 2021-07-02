МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики в пятницу вечером, в то время как инвесторы ожидают итогов заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК+ начал заседание, результат которого решит судьбу сделки

По состоянию на 20.01 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3% — до 76,07 доллара, августовских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,09%, до 75,16 доллара за баррель.

В пятницу проходит заседание всех стран ОПЕК+, которое недавно началось в формате видеоконференции. Ранее в пятницу завершились переговоры комитета ОПЕК+, которые в четверг были прерваны принципиальной позицией ОАЭ. Эмираты выступали за увеличение почти на 700 тысяч баррелей в сутки своего базового уровня добычи нефти, который берется за основу для ограничения производства.

В рамках заседания альянсу предстоит принять окончательное решение по сделке. Ранее СМИ сообщали, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал наращивать добычу с августа по декабрь ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

Тем временем, по данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США, за неделю завершившуюся 2 июля, снизилось на четыре, до 376 агрегатов.