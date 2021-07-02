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https://1prime.ru/oil/20210702/834100848.html
Источник: ОПЕК+ обсуждает возможность создания особых условий для ОАЭ
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Министры ОПЕК+ на проходящей сейчас видеоконференции обсуждают опцию ослабления ограничений на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно в августе-декабре, а также возможность... ПРАЙМ, 02.07.2021
добыча нефти, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Министры ОПЕК+ на проходящей сейчас видеоконференции обсуждают опцию ослабления ограничений на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно в августе-декабре, а также возможность отдельных условий для ОАЭ, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Переговоры сосредоточены вокруг варианта роста добычи на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно с августа до конца года. Обсуждается возможность отдельных условий для ОАЭ", — сказал собеседник агентства.