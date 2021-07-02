МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Министры ОПЕК+ на проходящей сейчас видеоконференции обсуждают опцию ослабления ограничений на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно в августе-декабре, а также возможность отдельных условий для ОАЭ, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.

"Переговоры сосредоточены вокруг варианта роста добычи на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно с августа до конца года. Обсуждается возможность отдельных условий для ОАЭ", — сказал собеседник агентства.