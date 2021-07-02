МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Министры ОПЕК+ и в пятницу не смогли договориться по будущему сделки, решили продолжить переговоры в понедельник, сообщили РИА Новости два источника в делегациях альянса.

"Переговоры решено перенести на понедельник", — сказал один из собеседников агентства. Перенос переговоров подтверждает и официальное сообщение ОПЕК без указания причин. Начало заседания запланировано на 16.00 мск. Источник: ОПЕК+ обсуждает возможность создания особых условий для ОАЭ

Переговоры альянса зашли в тупик из-за вопроса о продлении соглашения об ограничении добычи нефти до конца 2022 года и позиции ОАЭ по данному вопросу. Эмиратская делегация настаивала на повышении своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения, почти на 700 тысяч баррелей в сутки в случае принятия решения о продлении сделки. Сейчас сделка действует до конца апреля 2022 года.

При этом основная опция, которая обсуждалась на период с августа по декабрь текущего года, заключалась в продолжении роста добычи альянса ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки, сообщали источники РИА Новости.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.