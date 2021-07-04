МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Введение нового налога на добычу полезных ископаемых и зачисление этих денег в Пенсионный фонд России (ПФР) поспособствовали бы повышению пенсий россиян, заявил в беседе URA.ru завкафедрой мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов. Россиянам рассказали, как получать пенсионные выплаты в 55 и 60 лет

Собеседник издания отметил, что такое предложение актуально с учетом продолжающегося роста цен на углеводороды в мире.

"И если установить небольшой налог, ренту с добычи полезных ископаемых и целевым образом направлять его в ПФР, он имел бы постоянный источник дохода… Можно было бы повысить пенсии, и отменить пенсионную реформу 2018 года", — отметил Хасбулатов.