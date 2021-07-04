2021-07-04T07:38:20+03:00
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2021-07-04T07:38:20+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210704/834107205.html
Назван способ увеличить пенсии за счет нового налога
Нефть
Новости
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Введение нового налога на добычу полезных ископаемых и зачисление этих денег в Пенсионный фонд России (ПФР) поспособствовали бы повышению пенсий россиян, заявил в беседе URA.ru... ПРАЙМ, 04.07.2021
пенсии, новости, экономика, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Введение нового налога на добычу полезных ископаемых и зачисление этих денег в Пенсионный фонд России (ПФР) поспособствовали бы повышению пенсий россиян, заявил в беседе URA.ru завкафедрой мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов.
Собеседник издания отметил, что такое предложение актуально с учетом продолжающегося роста цен на углеводороды в мире.
"И если установить небольшой налог, ренту с добычи полезных ископаемых и целевым образом направлять его в ПФР, он имел бы постоянный источник дохода… Можно было бы повысить пенсии, и отменить пенсионную реформу 2018 года", — отметил Хасбулатов.