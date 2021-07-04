МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Борьба внутри ОПЕК+, которую мы сейчас наблюдаем, очень показательна. В том числе, это проверка системы на устойчивость. Об этом сказала в своем комментарии "Российской газете" руководитель аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Анна Морина.

Министерский комитет ОПЕК+ не смог за два дня переговоров прийти к соглашению. Предложение об увеличении добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки к концу текущего года и продлении действия соглашения до конца 2022 года (вместо планового сворачивания в апреле 2022 года), вынесенное Россией и Саудовской Аравией, было заблокировано Объединенными Арабскими Эмиратами. Выделенной квоты для ОАЭ оказалось мало, и представители запросили де-факто увеличение лимита (через изменение стартовой даты и начального уровня добычи, от которого будет рассчитываться выполнение соглашения). Эксперты рассказали о том, как вырос доллар к рублю за последние 29 лет

Морина подчеркнула, что участники альянса видят смещение баланса спроса и предложения в сторону дефицита, видят рост цен, который в том числе будет продолжать разгонять мировую инфляцию. И такая ситуация не устраивает большинство покупателей и даже продавцов. Аналитик считает, что целевой или более-менее равновесной ценой для рынка в настоящее время является уровень 65-70 долларов за нефть марки Brent (в моменте скорее верхний уровень коридора).

Что же касается потенциального сценария отсутствия договоренностей, то здесь, по мнению Мориной, возможны два дальнейших варианта. Первый — это фиксация текущего графика увеличения добычи, что в современных реалиях будет означать дефицит на рынке нефти и рост котировок до 80+ долларов за баррель. Второй вариант — распад альянса и самостоятельное увеличение добычи странами-участниками. Аналитик отмечает, что подобный сценарий разыгрывался уже неоднократно и каждый раз приводил к обвалу котировок и через какое-то время обратно к формированию альянсов. Морина выразила надежду на то, что ОПЕК+ все же не пойдет пока по этому сценарию, так как для России это приведет к существенному сокращению поступления валютной выручки и доходов бюджета.

Если участникам альянса все-таки удастся договориться, то это будет позитивным сигналом для рынка и показателем условной стабильности цен. "При этом вероятнее всего лимиты на добычу будут несколько выше, чем в варианте от 1 июля, но ниже требований ОАЭ, чтобы показать силу переговорной позиции Саудовской Аравии и России. При таком сценарии цены должны скорректироваться в диапазон 72-74 доллара за баррель — в зависимости от предлагаемых дополнительных объемов", — резюмировала аналитик.