МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Правительство Ирака привержено сотрудничеству с "Лукойлом" и поддерживает его для улучшения инвестиционной среды, заявил министр нефти страны Ихсан Абд аль-Джаббар.

Ранее Абд аль-Джаббар заявил, что компания "Лукойл" официально уведомила власти Ирака о намерении продать свою долю месторождения Западная Курна-2 китайским компаниям.

"Правительство (Ирака – ред.) привержено сотрудничеству с "Лукойл" и поддерживает его для улучшения инвестиционной среды", — говорится в заявлении Абд аль-Джаббара, опубликованном на странице министерства в Facebook.

Кроме того, он заявил, что Ирак поддерживает идею о продлении соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти до декабря 2022 года. Иракский министр также ожидает, что цены на нефть к тому моменту не упадут ниже 70 долларов за баррель.

"Лукойл" в Ираке работает на месторождениях Западная Курна-2 и Эриду (Блок-10). Западная Курна-2 является одним из крупнейших месторождений в мире. В 120 километрах от него расположен Блок 10 площадью 5,8 тысячи квадратных километров. В пределах блока в 2016 году "Лукойл" открыл месторождение Эриду. Это открытие стало крупнейшим в иракском нефтяном секторе за последние 20 лет.

"Лукойл" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.