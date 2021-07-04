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2021
https://1prime.ru/oil/20210704/834110787.html
Источник сообщил о взрыве на добывающей платформе на Каспии
Нефть
Новости
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Добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия, пожар произошел после взрыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника агентства,... ПРАЙМ, 04.07.2021
нефть, socar, авария, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БАКУ, 4 июл — ПРАЙМ. Добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия, пожар произошел после взрыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, взрыв произошел вблизи платформы "Умид". Он также сообщил, что по некоторым данным, взрыв произошел на старой эстакаде на острове Булла.
Агентство пока не располагает официальными комментариями.