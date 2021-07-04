БАКУ, 4 июл — ПРАЙМ. Добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия, пожар произошел после взрыва, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, взрыв произошел вблизи платформы "Умид". Он также сообщил, что по некоторым данным, взрыв произошел на старой эстакаде на острове Булла.

Агентство пока не располагает официальными комментариями.