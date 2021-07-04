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В Азербайджане назвали возможную причину взрыва на Каспии
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Аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано, по первичным данным, это извержение грязевого вулкана, сообщает Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR). Ранее источник... ПРАЙМ, 04.07.2021
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БАКУ, 4 июл — ПРАЙМ. Аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано, по первичным данным, это извержение грязевого вулкана, сообщает Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).
Ранее источник сообщил РИА Новости, что добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия, пожар произошел после взрыва.
"На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана", — говорится в заявлении SOCAR.