БАКУ, 4 июл — ПРАЙМ. Аварии на морских платформах на Каспии не зафиксировано, по первичным данным, это извержение грязевого вулкана, сообщает Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR). Источник сообщил о взрыве на добывающей платформе на Каспии

Ранее источник сообщил РИА Новости, что добывающая платформа горит в азербайджанском секторе Каспия, пожар произошел после взрыва.

"На морских платформах и промышленных объектах, находящихся под контролем SOCAR, аварий не было, работа продолжается в штатном режиме. Есть подозрение, что причиной взрыва на море стало извержение грязевого вулкана", — говорится в заявлении SOCAR.