МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил в интервью агентству Energy Intelligence, что надеется на достижение сделки на встрече министров стран ОПЕК+ в понедельник, однако ОАЭ будут добиваться для себя увеличения уровня добычи нефти при его продлении до конца 2022 года. Саудовская Аравия настаивает на продлении сделки ОПЕК+ на весь 2022 год

Ранее аль-Мазруи написал в Twitter, что ОАЭ остаются привержены альянсу ОПЕК+ и поддерживают рост добычи группы с августа, но он не должен зависеть от продления общего срока действия соглашения.

"Мы не блокируем сделку, мы настаиваем на увеличении (уровня добычи нефти — ред.) Сделка должна касаться увеличения, а не продления соглашения. С продлением соглашения можно повременить", — заявил министр.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Решение о параметрах сделки должно было быть принято 1 июля, однако альянс не смог прийти к консенсусу по данному вопросу. Не удалось достичь соглашения и на следующий день, 2 июля. Причиной стала принципиальная позиция ОАЭ, которые настаивают на увеличении почти на 700 тысяч баррелей в сутки своей базы отсчета при продлении соглашения до конца 2022 года. При этом ОАЭ согласны на дальнейшее ослабление ограничений по добычи в августе-декабре. В итоге, переговоры по дальнейшей судьбе сделке было решено продолжить 5 июля.