МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Если переговоры ОПЕК+ о добыче нефти полностью провалятся, то рынок может столкнуться с ценовой войной. Об этом сообщает CNBC. Аналитики не считают такой сценарий наиболее вероятным, но не исключают этой угрозы.

Вице-президент Argus Media по нефтяному сектору на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе Алехандро Барбахоса считает, что "если в ближайшие сроки стороны не придут к соглашению, то это будет означать, что все будут вести добычу по своему усмотрению и будут близки к ценовой войне". ОПЕК+ предпримет третью попытку договориться о судьбе своей сделки

Стратег RBC Capital Markets Хелима Крофт также предсказывает, что в случае полного провала переговоров "существует риск возвращения к сценарию, в котором каждый будет играть за себя". В таком случае цены перестанут расти и начнут падать. "Мы не думаем, что это очень вероятно, но исключать такого нельзя", — подчеркнула она.

С другой стороны, если ОПЕК+ не сумеет договориться об увеличении добычи, то цены могут вырасти на фоне недостатка предложения, и в итоге это создаст угрозу для восстановления экономики. Нефть подорожает, если альянс примет решение сохранить статус-кво, объяснила специалист RBC Capital Markets. Однако вероятность роста цен до 100 долларов за баррель столь "политически противна" для США, что власти страны, по мнению аналитика, "обратятся к ключевым игрокам, чтобы избежать фейерверков" при продолжении переговоров.