МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя, Валерия Княгинина. О возможном разрушении сделки ОПЕК+ после того, как в течение двух раундов переговоров не удалось достичь компромисса по ее судьбе, заговорили многие эксперты. Третий раунд, запланированный на понедельник, может расставить точки над "i". Но вне зависимости от этого вопрос о том, насколько глубоки разногласия в стане нефтедобывающих стран и не приведут ли они к развалу сделки, как это было весной прошлого года, остается актуальным. Борьба внутри ОПЕК+ проверяет систему на устойчивость

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, такой вероятности ни в коей мере нельзя исключать. Виной тому — конфликт, наметившийся в стане участников: ОАЭ заблокировали предложение увеличить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки к концу текущего года и продлить действие соглашения до конца 2022 года вместо планового сворачивания в апреле 2022 года, вынесенное Россией и Саудовской Аравией. Представители Эмиратов фактически потребовали увеличения лимита, что вызвало скачок цен на нефть.

Подобные демарши — основная угроза существованию альянса ОПЕК+, считает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Дмитрий Коптев.

"Именно это имел в виду принц Абдель Азиз бен Сальман, сказавший: если сейчас пойти на поводу у Эмиратов, получится нежелательный прецедент. Понятно, что сделка, в которой каждый участник настаивает на особых для себя условиях, долго не продержится. Такой сценарий особенно вероятен в случае, если цены на нефть продолжат расти и сланцевый сектор США, который сейчас дисциплинированно сдерживает производство, начнет наращивать добычу и снова зальет рынок", — рассуждает он.

ОАЭ требованием пересмотра своего базового уровня добычи фактически предлагает расширить свои возможности по добыче более чем на 20%, а такая величина, хотя и сравнительно небольшая по сравнению с общим объёмом урезания квот (порядка 12% от него) может вызвать желание всех прочих участников заняться пересмотром собственных мощностей, согласен начальник управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал" Дмитрий Александров.

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА

При этом интересы прочих участников сделки также расходятся. Саудовская Аравия перед встречей ОПЕК+ настойчиво напоминала о необходимости осторожного подхода к увеличению квот, поскольку риски нового падения цен на нефть существенны (ядерная сделка с Ираном, новая волна эпидемии), а бюджет королевства крайне чувствителен к данному показателю. Цены на нефть перешли к росту в ожидании решений ОПЕК+

Второй ключевой участник сделки, Россия, напротив, настроена на ускоренное увеличение производства. Вступать с ней в открытую конфронтацию Саудовской Аравии не хочется — все помнят, чем это закончилось в марте 2020 года. Куда проще и надежнее попросить давнего союзника, ОАЭ, выступить с особой позицией и под сурдинку заморозить status quo еще на месяц, рассуждает Коптев.

Этого времени должно хватить, чтобы ситуация с рисками прояснилась и появились более надежные основания для того или иного решения. "Другого объяснения, почему именно сейчас потребовалось вытаскивать на первый план тему продления соглашения после апреля 2022 года, да еще настаивать на том, что без нее сделка не может быть заключена, я лично не вижу", — отметил он.

ХУДОЙ МИР ЛУЧШЕ

По словам Александрова, теоретически можно договориться и в такой ситуации, пересчитав всем всё заново и фактически придерживаться плана Саудовской Аравии, поддержанного всеми, но, вероятнее всего, именно королевству и, возможно, Москве, придётся взять на себя определённую часть сокращения, то есть их добыча будет расти медленнее, чем у других.

"Готовы ли страны будут идти на это — вопрос. Саудовская Аравия ранее уже показывала, что такое возможно. В целом есть ощущение, что участники сделки в какой-то момент осознали, что лучше договариваться и зарабатывать больше, добывая меньше, чем ругаться и добывать больше и зарабатывая меньше", — рассуждает он.

Примеры экспрессивных действий мы видели в прошлом, но также мы видим и то, что участники сделки имели возможность убедиться в пагубности последствий подобных шагов и в необходимости достижения компромисса, добавил он.

ЕСЛИ СДЕЛКА РУХНЕТ

Основной риск возврата к старой практике конкуренции внутри ОПЕК+ эксперты видят лишь в начавшемся улучшении ситуации на внешних рынках. Это может подтолкнуть некоторых участников сделки к попыткам успеть расширить свою долю на восстанавливающих спрос рынках.

Однако, по словам Коптева, альянс либо существует в полном составе, либо нет — выход из него значимых игроков автоматически станет концом сделки как таковой. Остальные тут же разбегутся с криком "каждый сам за себя", как мы уже видели в прошлом году. А малозначимые сами вряд ли готовы делать резкие движения, поскольку первыми же и пострадают. Саудовская Аравия настаивает на продлении сделки ОПЕК+ на весь 2022 год

Вице-президент Argus Media по нефтяному сектору на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе Алехандро Барбахоса выразил похожее мнение. Он отметил, что "если в ближайшие сроки стороны не придут к соглашению, то это будет означать, что все будут вести добычу по своему усмотрению и фактически будут близки к ценовой войне".

Стратег RBC Capital Markets Хелима Крофт, в свою очередь, отметила, что в случае полного провала переговоров "существует риск возвращения к сценарию, в котором каждый будет играть за себя". В таком случае цены перестанут расти и начнут падать.

"Мы не думаем, что это очень вероятно, но исключать такого нельзя", — подчеркнула она.

Если альянс все же распадется, цены на нефть неизбежно отреагируют падением — ведь исчезнет фактор, в течение длительного времени сдерживавший поставки сырья на мировой рынок, в результате чего там создался дефицит предложения в размере 1,4 млн баррелей в сутки (последняя оценка на 2021 год).

По мнению Коптева, если сейчас переговоры зайдут в тупик и действующие квоты автоматически продлятся еще на месяц, следует ожидать роста котировок и, с большой вероятностью, их выхода в следующий ценовой коридор выше 80 долларов за баррель.