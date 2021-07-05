МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Разногласия внутри альянса ОПЕК+ ввели мировой нефтяной рынок в состояние максимального с марта 2020 года напряжения и серьезной неопределенности, считают в агентстве Rystad Energy.

"Разногласия внутри ОПЕК+, которые с четверга затягивают переговоры по условиям сделки, добавили серьезной неопределенности для трейдеров, и цены на нефть растут из-за перспективы незаключения новых договоренностей. Такая перспектива может лишить рынок дополнительных баррелей, которые он ожидает от альянса с августа", — прокомментировала аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Луис Диксон.

"Напряжение на нефтяном рынке еще не было таким высоким с момента разрыв сделки 6 марта 2020 года, и неопределенность толкает цены выше двухлетних рекордов в краткосрочной перспективе", — добавила она. При этом если члены ОПЕК+ не договорятся об условиях, их текущая сделка, которая не предусматривает немедленного увеличения добычи после июля, будет по-прежнему в силе. По этой причине отсутствие консенсуса играет на повышение рынка — в отличие от разрыва сделки в марте 2020 года.

В марте 2020 года ОПЕК+ на фоне пандемии COVID-19 не смог договориться о дополнительном сокращении добычи нефти. Из-за распада сделки Саудовская Аравия стала наращивать нефтедобычу, развязав "ценовую войну" с Россией. Буквально за день цена обвалилась на 24% и продолжала падать в течение всего марта, вплоть до 21 доллара за баррель. В апреле переполненные нефтехранилища и слабый спрос и вовсе привели к отрицательным ценам на нефть, после чего альянс все-таки сумел договориться об условиях новой сделки.

Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года они составляют 5,76 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Что будет, если рухнет сделка ОПЕК+

В понедельник страны ОПЕК+ проведут уже третий раунд переговоров по дальнейшим параметрам соглашения об ограничении добычи нефти. Встречи альянса 1 и 2 июля не принесли результатов из-за принципиальной позиции ОАЭ по поводу условий продления сделки до конца всего 2022 года с конца апреля.

Эмираты выступают против принятия решения по данному вопросу прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение об этом, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают, его комитет альянса рекомендовал осуществлять ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.