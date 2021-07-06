МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. НПЗ в Германии, из-за внепланового ремонта на котором поставки по магистральному нефтепроводу "Дружба" на участке в Польше были ограничены, продлил срок ремонтных работ до 15 июля, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин. Заседание ОПЕК+ может состояться в конце недели, сообщает источник

"НПЗ "МИДЕР" (город Лойна, Германия) уведомил о продлении ремонта до 15 июля", — сказал он.

Демин на прошлой неделе сообщил, что на первую декаду июля введено ограничение приема нефти на польском участке нефтепровода "Дружба" из-за внепланового начала ремонтов на НПЗ в Германии в городе Лойна.