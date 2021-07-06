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https://1prime.ru/oil/20210706/834121315.html
НПЗ в Германии, получающий нефть по "Дружбе", продлил ремонт до 15 июля
Нефть
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НПЗ в Германии, из-за внепланового ремонта на котором поставки по магистральному нефтепроводу "Дружба" на участке в Польше были ограничены, продлил срок ремонтных работ до 15... ПРАЙМ, 06.07.2021
германия, нефтепровод "дружба", новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. НПЗ в Германии, из-за внепланового ремонта на котором поставки по магистральному нефтепроводу "Дружба" на участке в Польше были ограничены, продлил срок ремонтных работ до 15 июля, сообщил журналистам советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Демин.
"НПЗ "МИДЕР" (город Лойна, Германия) уведомил о продлении ремонта до 15 июля", — сказал он.
Демин на прошлой неделе сообщил, что на первую декаду июля введено ограничение приема нефти на польском участке нефтепровода "Дружба" из-за внепланового начала ремонтов на НПЗ в Германии в городе Лойна.