2021-07-06T11:42:12+03:00
2021-07-06T11:42:12+03:00
2021-07-06T11:42:12+03:00
2021
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Аналитик предсказал рост нефти до 100 долларов
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В самые ближайшие дин ждать стоимость барреля нефти выше отметки в сто долларов не стоит, считает аналитик "Промсвязьбанка" Екатерина Крылова. "На наш взгляд, такой сценарий... ПРАЙМ, 06.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В самые ближайшие дин ждать стоимость барреля нефти выше отметки в сто долларов не стоит, считает аналитик "Промсвязьбанка" Екатерина Крылова.
"На наш взгляд, такой сценарий маловероятен в ближайшее время. Мы считаем, что уровень 80-85 долл./барр. — это "потолок" при текущей ситуации", — отмечает эксперт.
При этом она добавляет, что если подъем сырьевых котировок к 100 долл./барр. возможен. "Например, в случае снятия карантинных ограничений по всему миру, возобновления авиасообщения в полной мере", — пояснила она.
Также ждать резкого роста цен на нефть можно, если будет срыв поставок сырья.
"Например, в случае сильного урагана в Атлантике, который затронет добывающие мощности или в случае каких-либо проблем с поставками, как это было при севшем на мель танкере в Суэцком проливе", — подытожила специалист.