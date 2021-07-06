МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В самые ближайшие дин ждать стоимость барреля нефти выше отметки в сто долларов не стоит, считает аналитик "Промсвязьбанка" Екатерина Крылова. Банки фиксируют рост кибератак на свои системы

"На наш взгляд, такой сценарий маловероятен в ближайшее время. Мы считаем, что уровень 80-85 долл./барр. — это "потолок" при текущей ситуации", — отмечает эксперт.

При этом она добавляет, что если подъем сырьевых котировок к 100 долл./барр. возможен. "Например, в случае снятия карантинных ограничений по всему миру, возобновления авиасообщения в полной мере", — пояснила она.

Также ждать резкого роста цен на нефть можно, если будет срыв поставок сырья.

"Например, в случае сильного урагана в Атлантике, который затронет добывающие мощности или в случае каких-либо проблем с поставками, как это было при севшем на мель танкере в Суэцком проливе", — подытожила специалист.