МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила августовские цены на нефть для покупателей из Азии, США и Европы, сообщает агентство Блумберг.

Саудовская Аравия повысила для азиатских покупателей отпускную стоимость марки Arab Light, на основе которой устанавливаются цены на другие марки, на 0,8 доллара за баррель, — теперь цена на 2,7 доллара за баррель выше по отношению к корзине сортов Oman/Dubai. Аналитики, опрошенные агентством, ожидали повышения, но лишь на 0,65 доллара.

Агентство отмечает, что решение о повышении цен на нефть для покупателей из Азии было опубликовано после неудачных попыток ОПЕК+ договориться об условиях добычи в августе.

В Северо-Западной Европе, по данным агентства, стоимость Arab Light поднимется до дисконта в 1,1 доллара к баррелю Brent с дисконта в 1,9 доллара в июле. Для США цены на саудовскую нефть в августе вырастут на 0,2-0,4 доллара за баррель. В США допустили рост цен на нефть до $100 за баррель или выше

Встречи альянса 1 и 2 июля завершились безрезультатно из-за принципиальной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года, а третий раунд переговоров 5 июля был отложен. Новая дата пока не названа. Источник РИА Новости в одной из делегаций альянса сообщил, что встреча с большой вероятностью может состояться в конце недели.

ОАЭ выступают против принятия решения о продлении сделки прямо сейчас, за 10 месяцев до истечения официального срока. Во-первых, они не видят нужды столь скоро принимать решение, а во-вторых, настаивают на увеличении в таком случае своего базового уровня добычи, от которого считаются ограничения ОПЕК+. При этом дальнейшее ослабление ограничений ОПЕК+ в августе-декабре ОАЭ поддерживают. Комитет альянса рекомендовал осуществлять его ежемесячно на 400 тысяч баррелей в сутки.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.