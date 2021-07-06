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Эксперты предупредили об угрозе при нефти по $100
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Рост цены на нефть до 100 долларов за баррель и выше будет иметь негативное значение для спроса, пишет CNBC со ссылкой на экс-министра энергетики США Дэна Бруйетта и... ПРАЙМ, 06.07.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рост цены на нефть до 100 долларов за баррель и выше будет иметь негативное значение для спроса, пишет CNBC со ссылкой на экс-министра энергетики США Дэна Бруйетта и вице-президента IHS Markit Дэна Йерджина.
"Думаю, что страны понимают, что цена в 100 долларов за баррель не отвечает их интересам. Вы увидите, как правительства больше стимулируют электромобильную отрасль, и увидите влияние этого на спрос", — цитирует СМИ эксперта.
Бруйетт считает, что если нефтяная сделка ОПЕК+ не состоится, цены и вовсе рухнут.
"Если никакого соглашения по добыче не будет, а страны начнут поступать каждая по-своему или заниматься собственным производством, вы можете получить коллапс цен на нефть", — сказал экс-министр.