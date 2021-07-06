МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Рост цены на нефть до 100 долларов за баррель и выше будет иметь негативное значение для спроса, пишет CNBC со ссылкой на экс-министра энергетики США Дэна Бруйетта и вице-президента IHS Markit Дэна Йерджина.

Проблемы в ОПЕК+ создают зону турбулентности для рубля

Бруйетт считает, что если нефтяная сделка ОПЕК+ не состоится, цены и вовсе рухнут.

"Если никакого соглашения по добыче не будет, а страны начнут поступать каждая по-своему или заниматься собственным производством, вы можете получить коллапс цен на нефть", — сказал экс-министр.