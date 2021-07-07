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Чем грозит миру дефицит нефти
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Мировые цены на нефть могут вырасти до отметки в $100 за баррель и выше в случае, если произойдет серьезное ужесточение существующего дефицита поставок, рассказал агентству... ПРАЙМ, 07.07.2021
мировые цены на нефть, нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут вырасти до отметки в $100 за баррель и выше в случае, если произойдет серьезное ужесточение существующего дефицита поставок, рассказал агентству "Прайм"эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
"Дефицит уже в августе может превысить 1,5 млн баррелей в сутки и в IV квартале ожидается на уровне 2,3 млн баррелей в день, если квоты останутся на текущем уровне", — отметил собеседник издания.
Если ОПЕК+ не сможет договориться и уровень сокращений в IV квартале останется порядка 5,8 млн баррелей в сутки, то укрепление спроса может спровоцировать сильный скачок нефтяных цен.
"Также драйвером для роста к $100 за баррель может стать любой форс-мажор на стороне добычи", — добавил Галактионов.
В качестве примеров он привел очередную блокада ливийского экспорта, атаку на саудовские НПЗ или суровый ураган в Мексиканском заливе.