МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут вырасти до отметки в $100 за баррель и выше в случае, если произойдет серьезное ужесточение существующего дефицита поставок, рассказал агентству "Прайм"эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Эксперты предупредили об угрозе при нефти по $100

"Дефицит уже в августе может превысить 1,5 млн баррелей в сутки и в IV квартале ожидается на уровне 2,3 млн баррелей в день, если квоты останутся на текущем уровне", — отметил собеседник издания.

Если ОПЕК+ не сможет договориться и уровень сокращений в IV квартале останется порядка 5,8 млн баррелей в сутки, то укрепление спроса может спровоцировать сильный скачок нефтяных цен.

"Также драйвером для роста к $100 за баррель может стать любой форс-мажор на стороне добычи", — добавил Галактионов.

В качестве примеров он привел очередную блокада ливийского экспорта, атаку на саудовские НПЗ или суровый ураган в Мексиканском заливе.