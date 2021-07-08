МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром не показывают четкой динамики после публикации данный Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране

По состоянию на 7.49 мск цена сентябрьских фьючерсов снижалась на 0,01%, до 73,42 доллара за баррель, минутами ранее показатель увеличивался. Стоимость августовских фьючерсов на WTI — снижалась на 0,18%, до 72,07 доллара за баррель.

Ранее API сообщил о том, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, сократились почти на 8 миллионов баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение только на 3,9 миллиона.

Позднее в четверг минэнерго США сообщит официальные данные. Ожидается, что ведомство сообщит о снижении показателя на 4 миллиона баррелей. Минэнерго США дало прогноз по добыче нефти в России

При этом инвесторов продолжает беспокоить ситуация вокруг ОПЕК+. Встречи альянса 1 и 2 июля завершились безрезультатно из-за принципиальной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года, а третий раунд был отложен без оглашения точной даты проведения.

"Люди очень не уверены в том, что "тупиковая" ситуация с ОПЕК+ может означать для будущего добычи. Август остается под вопросом, а спрос требует больше предложения", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).