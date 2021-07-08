МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Поставки нефти на экспорт в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" в январе-июне снизились на 13,3% в годовом выражении и составили 91,6 миллиона тонн, сообщила компания. Минэнерго США дало прогноз по добыче нефти в России

"Поставки нефти в дальнее зарубежье по итогам 1 полугодия 2021 года составили 91,6 миллиона тонн, снизившись на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", — говорится в сообщении.

При этом во втором квартале 2021 года поставки на экспорт нефти в страны дальнего зарубежья составили 48,7 миллиона тонн, снизившись на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Поставки нефти на российские НПЗ по системе "Транснефти" в январе-июне почти не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 118,6 миллиона тонн. Уточняется, что был зафиксирован небольшой рост — на 0,1%. При этом во втором квартале 2021 года поставки на российские НПЗ выросли на 7,8% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, до 59,7 миллиона тонн.

ПРОКАЧКА

Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в январе-июне снизилась на 5,1% в годовом выражении — до 217,6 миллиона тонн, сообщила компания, что на 5,1% ниже уровня 1 полугодия 2020 года, сообщает компания. Цены на нефть не показывают единой динамики

Транспортировка нефтепродуктов за первое полугодие снизилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19,2 миллиона тонн, при этом на экспорт было поставлено 76%, на внутренний рынок – 24% от общего объема транспортировки нефтепродуктов.

Во втором квартале 2021 года объем транспортировки нефтепродуктов вырос на 6,5% по сравнению со вторым кварталом 2020 года, до 9,8 миллиона тонн.

"Транснефть" в первом полугодии приняла в систему для транспортировки по нефтепродуктопроводам 17,1 миллиона тонн дизельного топлива, 1 миллион тонн бензина и 900 тысяч тонн керосина, в том числе во втором квартале – 8,3 миллиона тонн дизеля, бензина и керосина — по 600 тысяч тонн.