МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. "Новатэк" приобрел 49%-ную долю в "Газпромнефть-Сахалин", таким образом создав вместе с "Газпром нефтью" совместное предприятие для разработки Северо-Врангелевского лицензионного участка на шельфе Арктики, следует из материалов "Новатэка". В Татарстане пройдет Международный нефтегазовый молодежный форум

Соответствующие договоренности между компаниями были достигнуты в июне на ПМЭФ. В рамках сделки "Новатэк" обязался купить 49% в уставном капитале "Газпромнефть-Сахалина" (дочернее общество "Газпром нефти"). Эта компания владеет лицензией на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья в пределах Северо-Врангелевского участка.

Таким образом, "Газпром нефть" сохраняет за собой долю в 51% в совместном предприятии.

Северо-Врангелевский лицензионный участок входит в портфель шельфовых проектов "Газпром нефти". Он расположен в акватории Восточно-Сибирского и Чукотского морей и занимает площадь 117 620 квадратных километров. Глубина моря в пределах лицензионного участка в зоне расположения перспективных структур — 20-90 метров. По совместной оценке "Газпром нефти" и "Новатэка", участок обладает высокими перспективами и ресурсным потенциалом.

В 2018-2019 годах "Газпром нефть" провела на Северо-Врангелевском участке масштабные сейсморазведочные работы, что позволит актуализировать геологическую модель и совместно с "Новатэком" принять решение о дальнейшей программе геологоразведочных работ.