МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем усилили падение на опасениях по ситуации с коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов. "Газпром нефть" и "Новатэк" создали предприятие для разработок в Арктике

По состоянию на 13.21 мск цена сентябрьских фьючерсов снижалась на 0,71%, до 72,91 доллара за баррель, стоимость августовских фьючерсов на WTI — на 1,07%, до 71,45 доллара за баррель. Утром нефть обеих марок дешевела примерно на 0,2-0,3%.

Трейдеры продолжают следить за эпидемиологической обстановкой в мире. В частности их беспокоит быстрое распространение штамма коронавируса "дельта", что может замедлить процесс восстановления спроса на нефть, который начал набирать обороты на фоне ослабления карантинных ограничений.

Кроме того, опасения участников торгов продолжает вызывать неопределенность перспектив сделки ОПЕК+ по ограничению добычи. Две встречи альянса на прошлой неделе завершились безрезультатно, а третий раунд переговоров на этой неделе был отменен. Фьючерсы на индексы США снижаются на опасениях по COVID-19

"В то время как в краткосрочной перспективе неспособность договориться о повышении добычи должна привести к сокращению предложения на нефтяном рынке, отсутствие единства в альянсе представляет реальный риск в среднесрочной перспективе", — рассказали агентству Блумберг аналитики ANZ. Они предполагают, что на этом фоне может начать "закрадываться" несоблюдение требований сделки, что способно подорвать единство ОПЕК+.

При этом Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июля, сократились почти на 8 миллионов баррелей, в то время как аналитики прогнозировали снижение только на 3,9 миллиона. Позднее в четверг минэнерго США сообщит официальные данные. Ожидается, что ведомство сообщит о снижении показателя на 4 миллиона баррелей.