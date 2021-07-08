МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть из-за отсутствия договоренностей по вопросу сокращения добычи ОПЕК+ могут взлететь до $100 за баррель, предупреждал экс-министр энергетики США Дэн Бруйетт. Но, пишет "Газета.ру", несмотря на все риски для глобальной экономики — дорогая нефть будет пользоваться меньшим спросом, а значит, восстановление мирового ВВП может замедлиться. В любом случае, отмечает издание, Россия внакладе не останется. Эксперты увидели завершение "гонки кешбэков" по картам

По подсчетам аналитиков Vygon Consulting, даже если нефть останется в диапазоне $60-70 за баррель, Фонд национального благосостояния (ФНБ) России пополнится на 2,5-3 триллиона рублей. А если баррель будет стоить $100, — и вовсе уведет эту цифру за пределы 4 трлн рублей.

На последнем заседании ОПЕК+ 31 июня представители стран-участниц картеля не смогли прийти к обоюдному решению по вопросу увеличения объемов добычи. Заседание несколько раз переносилось, но в итоге рекомендации так и не были приняты.

В ожидании встречи стран-участниц ОПЕК+ цены на нефть стали стремительно расти. Так, в период с 18 июня по 6 июля, котировки на сорт WTI выросли на 8% — с $70,69 до $76,72 за баррель. Сорт Brent — на 16% — с $66,44 до $77,16 с 21 мая по 5 июля.

Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк сказал изданию, что из-за задержки в принятии решении ОПЕК+, цены на нефть продолжают расти, а поставки какое-то время будут держаться на низком уровне. Но сохранение этого тренда безусловно будет подталкивать акции вверх и сулит рост прибыли как самим нефтегазовым компаниям, так и их акционерам.

"Отрасль сейчас приносит хорошие дивиденды, которые могут находиться на грани взрывного роста. ETF нефтегазового сектора (NYSE:XLE) платит 3,87%, а группа Exxon (XOM) — более 5%", — говорит эксперт.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов в свою очередь отметил, что в числе российских компаний, акционеры которых в большей степени могут выиграть от высоких цен на нефть, можно отметить Лукойл и Татнефть.

В том числе, привлекательно выглядят акции Газпрома, но они больше связаны с высокими ценами на газ в Европе.

Помимо этого собеседники разобрали возможные сценарии, связанные с будущим решением ОПЕК+.

Галактионов прогнозирует, что в случае успешного завершения переговоров ОПЕК+ динамика цен будет зависеть от параметров достигнутого соглашения. "Если отталкиваться от озвученных на прошлой неделе условий по росту на 2 млн б/с с августа по декабрь 2021-го, то коррекция может оказаться несущественной, и цены останутся выше $70 за баррель".

Но при существенном увеличении добычи нефти странами ОПЕК+ может произойти более значительное снижение цен, а это — ключевой риск для котировок акций нефтегазовых компаний.

Миронюк назвал два других возможных исхода:

в случае неопределенности, с условиями пролонгации сделки, отдельные участники картеля могут начать наращивать добычу. В этом случае все нефтегазовые компании США окажутся под давлением.

"В случае развала сделка может сильно ударить по рынку, но только в ближайшие месяцы. Но крайний сценарий развития переговоров, при котором отдельные участники могут начать выходить из сделки, не рассматривается", — отметил он.

От текущих цен на нефть напрямую зависят доходы российского бюджета, в том числе — ФНБ, средства которого направляются на развитие инвестпроектов внутри страны.

Директор практики "Госрегулирование ТЭК" Vygon Consulting Дарья Козлова в свою очередь пояснила, что при любом сценарии развития событий с ОПЕК+, в 2021 году ожидается увеличение поступлений в (ФНБ):

бюджет 2021-го изначально сверстан на основании цен Urals в $43,3 за баррель.

"В базовом варианте увеличения предложения ОПЕК+ на 2 млн барр./сут. цены, вероятно, будут оставаться в комфортном диапазоне $60-70 за баррель. В этом случаев 2021 году резервы увеличатся на 2,5-3 трлн рублей", — отметила она.

Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв отметил в беседе с изданием, что нефтегазовые доходы, которые пополнят ФНБ, должны пойти на развитие экономики страны. В соответствии со стратегией Минфина, деньги будут выделены на поддержание экспортоориентированных проектов, а также крупных инфраструктурных строек, призванных вывести траекторию экономического роста страны на более высокий уровень.