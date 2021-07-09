МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ/Dow Jones. Фьючерсы на нефть в четверг закрылись ростом после выхода официальных данных, указавших на значительное сокращение запасов сырой нефти и бензина в США. В то же время неопределенная ситуация с предложением нефти, возникшая из-за разногласий внутри ОПЕК, продолжала сдерживать рост котировок. Эксперт объяснил позицию ОАЭ по сделке ОПЕК+

Согласно данным, опубликованным Управлением энергетической информации (EIA) Минэнерго США, на неделе 26 июня – 2 июля запасы сырой нефти упали на 6,9 млн баррелей, а запасы бензина – на 6,1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали сокращения запасов нефти на 6,2 млн баррелей, а запаса бензина – на 1,7 млн баррелей.

Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подорожали на 74 цента, или 1%, закрывшись по цене 72,94 доллара США за баррель. В ходе торгов котировки снижались до 70,76 доллара за баррель. Сентябрьские контракты на Brent выросли в цене на 69 центов, или 0,9%, закрывшись по 74,12 доллара за баррель.

Августовские фьючерсы на бензин подорожали на 4,92 цента, или 2,2%, до 2,2552 доллара за галлон.

По данным EIA, запасы дистиллятов на отчетной неделе выросли на 1,6 млн баррелей, что немного выше прогноза аналитиков, ожидавших их роста на 1,4 млн баррелей. Августовские фьючерсы на печное топливо подорожали на 1,5% до 2,1204 доллара за галлон.

Во вторник Американский институт нефти (API) сообщил о сокращении запасов сырой нефти на прошлой неделе на 7,98 млн баррелей, а запасов бензина – на 2,74 млн баррелей. Запасы дистиллятов, по данным API, выросли на 1,09 млн баррелей.

Аналитики отмечают, что распродажи на фондовом рынке и рост цен на американские гособлигации, отражающие обеспокоенность перспективами экономического роста на фоне распространения штамма коронавируса "дельта", продолжают сдерживать рост цен на нефть.

Дополнительным источником неопределенности является тупиковая ситуация в переговорах ОПЕК. Сколько заработает Россия и инвесторы из-за проблем в ОПЕК+

Торги на рынке нефти идут волатильно после провала в понедельник переговоров ОПЕК+. Первоначально альянс обсуждал возможность увеличения добычи с августа на 400 000 баррелей в день ежемесячно до конца года. ОАЭ заблокировали данное предложение, настаивая на увеличении собственной квоты на добычу.

“Участники рынка, похоже, учитывают в ценах риски масштабного повышения нефтедобычи на фоне разлада между Саудовской Аравией и ОАЭ. При этом падение цен усиливается недавним ослаблением склонности к риску (на финансовых рынках)", – отмечает Мариос Хаджикириакос, старший инвестиционный аналитик XM.

Кроме того, рынок нефти охвачен общемировым нежеланием инвесторов покупать рискованные активы. Фондовые индексы США в четверг снизились, и участники рынков закрывали позиции, рассчитанные на ускоренный рост экономики и ускорение инфляции.

Давление на нефть также оказывают опасения по поводу дельта-штамма коронавируса. Япония в четверг объявила о введении в Токио чрезвычайного положения, которое может продолжаться в течение Олимпиады. Наблюдатели опасаются всплеска заболевания в период олимпийских игр.

Между тем августовские контракты на природный газ подскочили в цене на 2,6% до 3,688 доллара за млн БТЕ. Согласно данным EIA, запасы природного газа на прошлой неделе выросли всего на 16 млрд кубических футов, а не на 33 млрд кубических футов, как ожидали опрошенные S&P Global Platts аналитики.

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