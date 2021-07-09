МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Цель сделки ОПЕК+ фактически достигнута, однако завершать ее действие не стоит, чтобы избежать нестабильности нефтяного рынка на фоне сохранения рисков восстановления мировой экономики после коронавирусной пандемии, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Сколько заработает Россия и инвесторы из-за проблем в ОПЕК+

Летом стоимость нефти марки Brent вышла на уровни октября 2018 года. Именно к той дате привязаны квоты по сокращению добычи этого сырья странами ОПЕК+, которые они устанавливают для стабилизации нефтяных котировок.

Страны альянса из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократили суммарную добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки к указанной дате. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на июль 2021 года сокращение составляет 5,76 миллиона баррелей в сутки. Сейчас сделка действует до апреля 2022 года, однако альянс рассматривает вариант ее продления до конца следующего года.

Июльская встреча альянса по квотам, начиная с августа, перенесена на неопределенное время из-за принципиальной позиции ОАЭ по условиям продления сделки до конца 2022 года.

ВЫПОЛНЕНА ЛИ ЦЕЛЬ СДЕЛКИ?

Сделка, заключённая в прошлом году, действительно выполнила свою роль в стабилизации рынка и сокращении запасов нефти в хранилищах развитых стран до нормального уровня, полагает Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций". Что будет с рублем после провала переговоров ОПЕК+

"С другой стороны, полностью не ушёл риск новой волны эпидемии, а повторения ценовой войны прошлого года на фоне резкого падения мобильности населения и, соответственно, спроса на нефть никому не нужно. Отменять сделку, срок которой заканчивается в апреле следующего года, нецелесообразно. Продление на весь следующий год без обсуждения структурных и более глубоких правил сотрудничества, похоже, не выглядит справедливым решением для некоторых участников, в частности — ОАЭ", — рассуждает он.

Несмотря на бурный рост нефтяных цен, большая часть участников ОПЕК+ пока не торопится полностью отменять сделку, чтобы не вызвать слишком резких колебаний на рынке, полагает Георгий Окромчедлишвили из банка "Зенит".

Ожидаемый во втором полугодии дефицит нефти на мировом рынке на уровне 1-2 миллиона баррелей в сутки — относительно комфортен для покупателей, считает Александр Осин из компании "Фридом финанс".

"При этом информация ряда СМИ об обсуждении в ходе встречи возможности фактического "обнуления" сокращения добычи ОПЕК+ уже в ближайшие несколько кварталов, отражает усиление давления на производителей со стороны крупнейших потребителей. Это, в свою очередь, означает повышенные риски для инвесторов нефтяного рынка, обусловленные нерыночными факторами", — добавляет он.

Таким образом, отменять сделку чревато неконтролируемым наращиванием предложения при еще нестабильном спросе, что уведет рынок в состояние профицита предложения, резюмирует Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. "Мы считаем, что ОПЕК+ сможет найти компромисс, и сделка будет согласована", — добавляет она.

ПЕРСПЕКТИВЫ

С высокой вероятностью, уже в четвертом квартале потребление нефти в мире вернется к допандемическим уровням, а объемы добычи стран-участниц соглашения ОПЕК+ вернутся к базовым значениям, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Ключевым фактором неопределенности является дальнейшая динамика спроса, хотя чисто математически, даже при сохранении в течении 2022 года объемов добычи на уровне четвертого квартала, спрос на нефть в будущем году покажет рост относительно нынешнего, оценивает он. Нефтяной гигант рассказал о затмившем великие потрясения кризисе

"Однако есть серьезные сомнения в том, что, достигнув отметки 100 миллионов баррелей в сутки, спрос продолжит существенно увеличиваться. Поэтому и Саудовская Аравия, и Россия выступают за продление сделки: это позволит избежать конкурирующего роста добычи, который приведет к новой разбалансировке рынка и падению цен. Основная угроза исходит на этот раз не от США; а от ОАЭ и Ирана, которые имеют серьезные амбиции нарастить добычу вплоть до 6 миллионов баррелей в сутки каждый", — говорит Вайсберг.

Пока же, в случае пролонгации соглашения ОПЕК+ с повышением ежемесячных квот с августа по декабрь на 400 тысяч баррелей в сутки (итого на 2 миллиона баррелей в сутки за пять месяцев), цена сорта Brent удержится в коридоре в 70-80 долларов за баррель, оценивает Георгий Окромчедлишвили из банка "Зенит". При расторжения всех договоренностей будет мини-обвал цен на нефть до 55-60 долларов за баррель, считает он.

Вайсберг из ИК "Регион" рассматривает различные сценарии до конца года, комбинируя следующие факторы: наращивание или стабилизация добычи ОПЕК+, продление сделки альянса на весь 2022 год или до апреля, заключение или нет ядерной сделки по Ирану. В итоге, с вероятностью 30%, цены на нефть могут вырасти до 80-90 долларов или стабилизироваться на 75 долларах, оценивает эксперт.

С вероятностью в 15% они поднимутся до 75-80 долларов за баррель, или упадут до 60-70 долларов за баррель, резюмирует Вайсберг.