МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. "Татнефть" считает возможным в ближайшем будущем отказаться от продажи сырой нефти и перейти на полную переработку всей добычи, рассказал глава совета директоров компании и президент республики Татарстан Рустам Минниханов. Сколько заработает Россия на новой нефтяной лихорадке

"Самое главное — мы из структурного превращаемся в обрабатывающее (предприятие — ред.)… У компании "Татнефть" уже от 15-16 миллионов тонн — это современнейший нефтеперерабатывающий комплекс. Практически в ближайшем будущем у нас может быть и вообще для продажи нефти не будет, мы ее полностью будем перерабатывать", — сообщил он, выступая на панельной сессии "Нефтяного саммита-2021".

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из самых больших в РФ нефтеперерабатывающих комплексов "Танеко", его проектная мощность по переработке нефти достигает 15,3 миллиона тонн в год. Добыча нефти группы "Татнефть" в 2020 году составила 26 миллионов тонн, снизившись на 3,8 миллиона тонн по сравнению с 2019 годом.