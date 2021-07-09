АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 9 июл ПРАЙМ. Правительство РФ изучает повышение экспортных пошлин на нефтепродукты, при необходимости может воспользоваться этой мерой, сообщил журналистам замминистра энергетики Павел Сорокин в кулуарах "Нефтяного саммита-2021". "Татнефть" допустила отказ от продажи сырой нефти

"Данная инициатива прорабатывается какое-то время определенное. Это было одно из предложений, которое обсуждалось на совещании также у Александра Валентиновича (Новака — ред.), и в правительство заходили запросы. Поэтому сейчас эта мера изучается", — сказал Сорокин.

"В случае необходимости она может быть применена, однако хочется сказать, что сейчас вступил в действие новый демпфирующий механизм, который существенно улучшает условия нефтепереработки, и это позволяет соответственно сдерживать цены на бирже – да, они там колеблются, но по сравнению с мировыми ценами они растут гораздо медленнее", — подчеркнул замминистра.

Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) в июле направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо на фоне ухудшения ситуации с ценообразованием на топливном рынке. Союз считает повышение экспортных пошлин на нефтепродукты действенной мерой для сдерживания роста оптовых цен в пределах инфляции. Путин обсудит с правительством план развития Кузбасса

Как указано в письме, оптовые цены растут темпами, значительно превышающими инфляцию, а розничные ограничены инфляцией, — в результате независимые АЗС работают в убыток. Биржевые цены на бензин марки Аи-92 выросли с середины декабря, когда начался их активный рост, на 25,6%, на Аи-95 — на 29,7%, на дизтопливо — на 19,7%, приводятся подсчеты в документе. При этом розничные цены на бензин за этот период выросли в среднем на 4,6-4,9%, на дизель — на 3%.

При этом возможность увеличения налоговой нагрузки на угольные компании не рассматривается, сообщил журналистам замминистра Алексей Сазанов в кулуарах "Нефтяного саммита-2021".

"Не рассматривает", — ответил он на вопрос о том, рассматривает ли Минфин возможность увеличения налоговой нагрузки на угольщиков.

Мировые цены на уголь достигли своего десятилетнего максимума из-за роста потребления электроэнергии на фоне восстановления после пандемии COVID-19. Росту цен также способствуют увеличение стоимости природного газа. Газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники в конце июня писала, что на фоне активного роста цен на сырье российские угольные компании стремятся увеличить поставки угля в Европу.

В такой же ситуации ранее оказалась и металлургическая отрасль, в отношении которой правительство РФ в июне утвердило увеличение фискальной нагрузки. Так, с 1 августа по 31 декабря 2021 года вводятся пошлины на экспорт из России черных и цветных металлов. Как отмечал глава Минфина Антон Силуанова, экспорт черных металлов из России в этом году вырос в 1,6 раза, увеличились цены на них, и металлургические компании получают "незапланированный рентный доход".