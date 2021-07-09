АЛЬМЕТЬЕВСК (Татарстан), 9 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует восстановить налоговую поддержку для добычи высоковязкой и сверхвязкой нефти в 2023-2024 годах после завершения сделки ОПЕК+, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе Нефтяного саммита-2021. Власти изучают возможность повышения экспортных пошлин на нефть

"Пока сделка ОПЕК+ действует, то государство, борясь с последствиями пандемии, изыскивало любые дополнительные источники… По мере того как сделка ОПЕК+ сама собой будет закрываться, естественно, в необходимых для развития сверхвязких нефтей объемах, налоговые льготы будут восстановлены, и вот в 2023-2024 годах опять государственная поддержка в виде налоговых преференций для сверхвязкой нефти будет предоставлена", — сказал Сазанов.

"Когда мы отменили льготы для сверхвязкой нефти, это было сделано с единственной целью: чтобы не происходило оптимизации налогообложения внутри компаний. То есть когда есть очень льготируемая нефть и традиционная нефть, то всегда есть стимул меньше добывать традиционной и больше добывать очень льготируемой нефти", — пояснил замминистра возросшую налоговую нагрузку на нефтяную отрасль.

В 2020 году в РФ было изменено налоговое законодательство в сфере нефте- и газодобычи, что повлияло на экономику отрасли. Были отменены льготы по НДПИ для нефти с высоковыработанных участков недр и для сверхвязкой нефти, а также льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами, скорректирован порядок применения НДД. Россия в мае нарастила экспорт нефти

Теперь правительство РФ прорабатывает возможность расширения периметра НДД для стимулирования добычи на месторождениях высоковязкой и сверхвязкой нефти. Как сообщал Минфин, параметры НДД для этой группы нефти вступят в действие с 2024 года.

Режим НДД заработал в РФ с 2019 года в формате эксперимента. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата — с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД — 50%. Налог был введен для того, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых. Сейчас он распространяется на пять групп участков.