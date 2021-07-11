ВЛАДИВОСТОК, 11 июл — ПРАЙМ. Минфин вместе с Минэнергетики готовят пакет преференций для создаваемого на Дальнем Востоке "Восточного нефтехимического комплекса" (ВНХК) "Роснефти", сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Чекунков в воскресенье во Владивостоке проводит встречу со студентами ДВФУ.

"Этот проект планируется, для него выделен участок. Минфином вместе с Минэнергетики готовится пакет преференций, чтобы проект стал выгодным. Дефицит (топлива в ДФО – ред.) можно решить только путем увеличения предложения.. Думаю, что ВНХК будет создана", — отметил Чекунков, отвечая на вопрос студентов.

В мае замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал, что правительство изучает механизм поддержки проекта ВНХК "Роснефти", включая повышающий коэффициент на обратный акциз для переработки нафты, но окончательного решения еще нет. Украина испугалась новых "Северных потоков"

Глава "Роснефти" Игорь Сечин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным попросил расширить действие закона о стимулировании инвестиций в проекты переработки этана и сжиженного углеводородного газа (СУГа) за счет предоставления им обратного акциза на проекты, где в качестве сырья выступает нафта. Он отметил, что это важно для реализации ВНХК. Еще в 2019 году "Роснефть" заявила, что откладывает его из-за нерентабельности в условиях налогового маневра в нефтяной отрасли России.

В свою очередь, Путин в январе поручил правительству совместно с "Роснефтью" и "Газпромом" к 31 мая подготовить возможные меры государственной поддержки ВНХК, включая меры налогового стимулирования. Кроме того, Путин поручил правительству к июлю рассмотреть целесообразность мер налоговой поддержки для производства нафты за счет повышающего коэффициента на обратный акциз и пропилена.