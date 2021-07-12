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2021
https://1prime.ru/oil/20210712/834175747.html
Новак переизбран председателем совета директоров "Транснефти"
Нефть
Новости
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Совет директоров "Транснефти" переизбрал вице-премьера Александра Новака своим председателем, сообщается в материалах компании. "Избрать председателем Совета директоров ПАО... ПРАЙМ, 12.07.2021
транснефть, александр новак, новости, энергетика, нефть
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Транснефти" переизбрал вице-премьера Александра Новака своим председателем, сообщается в материалах компании.
"Избрать председателем Совета директоров ПАО "Транснефть" Новака Александра Валентиновича", — сказано в сообщении.
Новак возглавляет совет директоров компании с августа 2015 года.
"Транснефть" оказывает услуги транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. В уставном капитале компании 78,55% составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.