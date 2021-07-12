МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Совет директоров "Транснефти" переизбрал вице-премьера Александра Новака своим председателем, сообщается в материалах компании. СМИ напомнили о возможных изменениях налога на добычу полезных ископаемых

"Избрать председателем Совета директоров ПАО "Транснефть" Новака Александра Валентиновича", — сказано в сообщении.

Новак возглавляет совет директоров компании с августа 2015 года.

"Транснефть" оказывает услуги транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. В уставном капитале компании 78,55% составляют обыкновенные акции (100% их находятся в собственности РФ) и 21,45% — привилегированные.