МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают снижаться в понедельник днем на растущей неопределенности в отношение сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. Эксперты рассказали, почему ОПЕК+ необходимо сохранить сделку

По состоянию на 13.56 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 1,61% — до 74,33 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 1,72%, до 73,22 доллара за баррель.

На рынке "черного золота" по-прежнему сохраняются неопределенные настроения вследствие нерешенных переговоров ОПЕК+. Так, альянс на двух встречах в начале июля не смог согласовать дальнейшие условия сделки из-за непреклонной позиции ОАЭ. Третья встреча была отменена, а новая пока не назначена. Квоты пока сохраняются на текущих уровнях.

"По-прежнему существует большая неопределенность в отношении производственных планов ОПЕК+ на август", — сказал газете Wall Street Journal аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson). По его словам, поскольку ОАЭ и Саудовская Аравия, как сообщается, все еще пытаются прийти к соглашению, цены, вероятно, останутся нестабильными, пока не будет некоторой ясности.

Инвесторы также оценивают риски распространения нового штамма COVID-19 "дельта", который может подвергнуть угрозе восстановление экономики при введении дополнительных ограничений на передвижение.

Кроме того, цены на нефть находятся под влиянием курса доллара, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,24%, до 92,36 пункта. Более сильный доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, менее привлекательными для их покупки в другой валюте.