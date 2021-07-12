МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в понедельник вечером, в то время как инвесторы оценивают риски увеличения добычи нефти альянсом ОПЕК+ в условиях распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.34 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,49% — до 75,18 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до 74,09 доллара за баррель.

Над рынком продолжает нависать неопределенность вокруг сделки ОПЕК+. Инвесторы ожидают, что альянс увеличит добычу нефти, но детали соглашения остаются неизвестными.

"Они намерены нарастить (добычу — ред.), но вопрос в том на сколько и не накроется ли это все медным тазом", — сказал агентству Блумберг партнер Again Capital LLC Джон Килдафф (John Kilduff).

В то же время риски для цен на нефть представляет распространение коронавируса. "Поскольку COVID-19 продолжает поражать Азию, которая, на самом деле, является ключевым центром колебания спроса, это огромный негативный фактор (для рынка — ред.)", — отметил Килдафф.