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Нефть дорожает на возможном сокращении поставок
Нефть
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Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне возможного сокращения поставок вследствие распространения штамма COVID-19 "дельта", инвесторы также оценивают перспективы... ПРАЙМ, 13.07.2021
wti, инвесторы, опек, covid-19, brent, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне возможного сокращения поставок вследствие распространения штамма COVID-19 "дельта", инвесторы также оценивают перспективы спроса при обострении эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,28% — до 75,36 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 74,35 доллара за баррель.
Нефтяные инвесторы продолжают оценивать риски возможного сокращения поставок данного сырья, вследствие возможного введения новых карантинных ограничений. Опасения трейдеров связаны с распространением штамма COVID-19 "дельта", которое может оказать негативное влияние на спрос и восстановление экономики в целом.
Над рынком продолжает нависать неопределенность вокруг сделки ОПЕК+. Инвесторы ожидают, что альянс увеличит добычу нефти, но детали соглашения остаются неизвестными.
"Ажиотаж в отношении цен на нефть, который привел к тому, что цена на нефть марки Brent достигла отметки 78 долларов за баррель, практически рассеялся, поскольку разногласия между ОПЕК+ отошли на второй план, уступив место опасениям рынка по поводу возобновления случаев заболевания COVID-19 во всем мире", — заявили газете Wall Street Journal аналитики Rystad Energy.