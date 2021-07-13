МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник утром на фоне возможного сокращения поставок вследствие распространения штамма COVID-19 "дельта", инвесторы также оценивают перспективы спроса при обострении эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов. Названа сумма, которую вам нужно хранить дома

По состоянию на 7.40 мск цена сентябрьских фьючерсов на Brent снижалась на 0,28% — до 75,36 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,34%, до 74,35 доллара за баррель.

Нефтяные инвесторы продолжают оценивать риски возможного сокращения поставок данного сырья, вследствие возможного введения новых карантинных ограничений. Опасения трейдеров связаны с распространением штамма COVID-19 "дельта", которое может оказать негативное влияние на спрос и восстановление экономики в целом.

Над рынком продолжает нависать неопределенность вокруг сделки ОПЕК+. Инвесторы ожидают, что альянс увеличит добычу нефти, но детали соглашения остаются неизвестными. Картридж с видеоигрой Super Mario ушел с молотка за рекордную сумму

"Ажиотаж в отношении цен на нефть, который привел к тому, что цена на нефть марки Brent достигла отметки 78 долларов за баррель, практически рассеялся, поскольку разногласия между ОПЕК+ отошли на второй план, уступив место опасениям рынка по поводу возобновления случаев заболевания COVID-19 во всем мире", — заявили газете Wall Street Journal аналитики Rystad Energy.