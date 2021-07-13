ПЕКИН, 13 июл — ПРАЙМ. Китай в первом полугодии 2021 года сократил импорт нефти на 3% по сравнению с тем же периодом 2020 года, угля — на 19,7%, при этом импорт природного газа вырос на 23,8%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.

Китай за январь-июнь этого года импортировал 260,6 миллиона тонн нефти. В ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 116,15 миллиарда долларов, что на 26,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июне Китай импортировал 40,13 миллиона тонн нефти на 19,8 миллиарда долларов.

Импорт природного газа в Китай за первые шесть месяцев этого года составил 59,81 миллиона тонн на сумму 21,008 миллиарда долларов (в ценовом выражении – рост на 18,3% к январю-июню прошлого года). Рост экспорта Китая ускорился в июне

В июне Китай импортировал 10,2 миллиона тонн природного газа на 3,9 миллиарда долларов.

Помимо этого, за первые шесть месяцев 2021 года Китай импортировал 139,56 миллиона тонн угля на 11,06 миллиарда долларов (в ценовом выражении – снижение на 10,7% к январю-июню прошлого года).