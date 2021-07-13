МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Росстат впервые рассчитал долю нефтегазового сектора в ВВП России — по итогам 2020 года она составила 15,2% и коррелирует с ценами на нефть. Представления, что вклад нефти и газа выше, в основном связаны с их ролью в экспорте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова заместителя начальника отдела произведенного ВВП Управления национальных счетов Росстата Павла Максимова. Издание отмечает, что, несмотря на значимость сектора для российской экономики, такой экспериментальный расчет произведен Росстатом впервые, статистический ряд с 2017 года опубликован в июне на сайте статслужбы. Нефть дорожает на возможном сокращении поставок

Исходя из ВВП в текущих ценах за 2020 год (почти 107 триллионов рублей), нефтегазовая отрасль ответственна за добавленную стоимость в размере 16,3 триллионов рублей.

Эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко рассказала, что в межстрановой перспективе показатель 15-20% — средний по миру для крупных нефтегазовых стран. Так, например, в США доля нефтегазового сектора составляет 8%, в Саудовской Аравии — 50%, в Норвегии — 14%, в Казахстане — 13,3%, в ОАЭ — 30%, в Канаде — менее 10%, перечисляет она.

Под нефтегазовым сектором в методологии Росстата понимаются предприятия, ведущие деятельность по добыче сырой нефти, природного газа и производству продуктов их переработки (первичный подсектор, на долю которого приходится около 72% всего нефтегазового сектора) и по производству товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителю, а также предприятия, осуществляющие вспомогательную деятельность (вторичный подсектор, около 28%). Доля нефтегазового сектора в экономике была рассчитана путем деления суммы валовой добавленной стоимости сектора и налогов на продукты отрасли на размер ВВП. Основную долю таких налогов составляют экспортные пошлины на нефть, нефтепродукты и газ. В свою очередь, валовая добавленная стоимость нефтегазового сектора определялась как разность выпуска соответствующих предприятий и их промежуточного потребления.

До появления официальной оценки вклада нефтегазового сектора в ВВП приходилось ориентироваться на оценки экспертов. "Опубликованная Росстатом методика и ее выводы вполне сходятся с нашими собственными оценками статистического вклада нефтегазового сектора в ВВП", — отметил РБК главный экономист "ВТБ Капитала" Александр Исаков.

По его словам, представленная динамика также согласуется со здравым смыслом: доля сектора меняется вместе с ценами нефти и нефтепродуктов. В прошлом году средняя стоимость международного эталона Brent в реальном выражении (в ценах 2020 года) находилась на самом низком уровне с 2003 года — 41,84 доллара, показывают данные британской компании BP.

Профессор финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олег Шибанов, в свою очередь, сказал, что методология Росстата выглядит адекватно. "Можно дискутировать, все ли составляющие включены, но первичное рассмотрение показывает, что проделана широкая и аккуратная работа", — добавил он. Шибанов также добавил, что, хотя интуиция подсказывает многим россиянам зависимость от нефтегазового сектора на 50-60%, но такое восприятие обусловлено скорее долей углеводородов в российском экспорте (в прошлом году впервые упала ниже 50% на фоне низких цен на нефть), говорит Шибанов. Сама российская экономика "гораздо более развитая, чем только добыча нефти и газа, — существенная часть ВВП генерируется в услугах, включая секторы питания и перевозок, здравоохранение, образование, другие госуслуги и так далее", заключает профессор РЭШ.