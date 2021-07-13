МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году и по-прежнему ожидает его рост на 5,4 миллиона баррелей в сутки, в 2022 году прогнозирует рост еще на 3 миллиона баррелей в сутки, следует из доклада организации.

"Ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 5,4 миллиона баррелей в сутки в 2021 году и на 3 миллиона баррелей в сутки в 2022 году, хотя рост числа случаев заболевания COVID в ряде стран остается ключевым риском ухудшения прогноза", — говорится в докладе.

МЭА отмечает, что устойчивый мировой экономический рост, рост числа вакцинаций и ослабление мер социального дистанцирования будут в совокупности поддерживать более высокий мировой спрос на нефть в оставшуюся часть года.

МЭА также предоставило статистику о мировой добыче нефти в июне. По данным агентства, она выросла на 1,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с маем, до 95,6 миллиона баррелей в сутки.

"Рост на 1,1 миллиона баррелей в сутки в июне во главе с Саудовской Аравией привел к увеличению мировой добычи до 95,6 миллиона баррелей в сутки, что на 7,3 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — говорится в докладе.

Ожидается, что в июле добыча существенно увеличится, так как Саудовская Аравия и другие члены ОПЕК+ продолжают ослаблять сокращения в рамках сделки, а Канада и Великобритания возвращают производство после ремонтов. ОПЕК+ в июне выполнил сделку по ограничению добычи на 114%

Что касается развитых рынков, коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в мае выросли на 18,1 миллиона баррелей к апрелю, но опустились ниже средних за 5 лет на 75,8 миллиона баррелей, говорится в июльском докладе энергетического агентства.

"Общие запасы в мае составили 2 945 миллиона баррелей, что на 75,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за 2016-2020 годы и на 10,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя до пандемии COVID-19 за 2015-19 годы", — говорится в докладе.