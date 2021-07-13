МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Разногласия внутри ОПЕК+ могут привести к дефициту нефти и в перспективе поддержать инфляцию и повредить восстановлению экономики. Если этот альянс не договорится о наращивании добычи, то спрос на нефтяном рынке будет заметно выше предложения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА). ОПЕК+ в июне выполнил сделку по ограничению добычи на 114%

Издание пишет о том, что из-за разногласий между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратам (ОАЭ) объемы добычи в следующем месяце не изменятся, несмотря на то, что потребление вновь выросло после пандемии. В МЭА считают, что конфликт в ОПЕК+ возник в исключительно неудачный момент. Избытки нефти, накопленные за время коронавирусного кризиса, израсходованы, и сейчас уровень запасов ниже среднего. Что же касается спроса в этом году, то он восстанавливается со значительной скоростью — на 5,4 миллиона баррелей в день.

Отмечается, что даже в том случае, если ОПЕК+ удастся прийти к согласию, рассматриваемого наращивания добычи может не хватить, чтобы покрыть все нужды потребителей. В июне страны альянса добывали по 40,9 миллиона баррелей в день, и если к ним добавить обсуждавшиеся 400 тысяч баррелей, это все равно будет значительно меньше 43,45 миллиона баррелей — столько нефти, по оценке МЭА, должны поставлять эти государства для удовлетворения спроса.

Помимо этого, в ОПЕК+ не исключают и повторения ценовой войны начала 2020 года, хотя и подчеркивают при этом, что она не отвечает ни интересам производителей, ни интересам потребителей. На такую возможность ранее указывали и другие эксперты, которые при этом предупреждали и о последствиях слишком значительного роста цен на нефть.