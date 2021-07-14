ВЕНА, 14 июл — ПРАЙМ. Цена на нефть может стать существенно ниже к 2030 году из-за сокращения потребления углеводородов в мире, финансовой системе России нужно брать это в расчет, заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Нефть дешевеет на опасениях вокруг COVID-19

"В перспективе, с учетом новых прогнозов Международного энергетического агентства и других, с учетом требований "зеленой экономики" и снижения выбросов СО2 мир существенно сократит потребление углеводородов – через 10 и более лет. В этой связи у России большие вызовы. И мы не можем сейчас предсказать, какая цена на нефть будет через три, или пять, или десять лет", — сказал Кудрин.

По его словам, несмотря стабилизацию экономики, неопределенность сейчас нарастает, принципиально меняется структура энергетических источников. Например, Германия в большей части теперь обеспечивает себя возобновляемыми источниками, указал Кудрин.

"До 2030 года мы пройдем пик потребления нефти и нефтепродуктов. Как уже прошли пик потребления угля в мире. Вот почему наша финансовая система должна рассчитывать, что она будет жить с ценами на нефть, которые могут оказаться существенно ниже нынешних значений", — отметил он. Цены на нефть WTI достигли максимума с 2018 года

Кудрин подчеркнул, что инициатива углеродной нейтральности стала новым существенным фактором в снижении потребления не просто энергоисточников, но и товаров с углеродным следом. Он отметил, что в будущем все товары будут промаркированы на величину углеродного следа.

"Мир пойдет на существенное уменьшение выбросов. Россию заденет дважды — во-первых, как производителя углеводорода, и как страну, которая тоже должна будет следовать этим требованиям, если мы хотим экспортировать наши товары", — заключил он.