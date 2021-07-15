МОСКВА, 15 июл — Dow Jones. Котировки нефти в среду снизились на фоне противоречивых сообщений о том, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) могли достичь компромисса по поводу объемов добычи. Инфляция в России замедлилась до 6,56%

Разногласия между двумя странами ранее в текущем месяце привели к провалу переговоров нефтедобывающей коалиции ОПЕК+.

При этом в ОАЭ заявили, что никаких договоренностей по-прежнему не было достигнуто, переговоры продолжаются, и для их успешного завершения необходима поддержка других стран ОПЕК.

Трейдеры также анализировали еженедельные данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов, которые вышли с опозданием на час из-за "технической проблемы". Согласно представленному отчету, запасы нефти в США падали уже восьмую неделю подряд, однако предполагаемый спрос на бензин снизился, что привело к росту запасов топлива. Российские банки за месяц вдвое нарастили вывоз наличной валюты

Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX снизились в цене на 3,4%, до 72,70 доллара США за баррель. Сентябрьские фьючерсы на Brent на ICE Futures Europe закрылись с понижением на 3,0%, по 74,23 доллара за баррель.

Согласно опубликованному ранее в среду сообщению Wall Street Journal, Саудовская Аравия и ОАЭ урегулировали свою разногласия, и базовый уровень нефтедобычи для ОАЭ в рамках соглашения ОПЕК+ был повышен.

Ранее в этом месяце коалиция ОПЕК+ не смогла договориться о потенциальном ежемесячном увеличении совокупной добычи на 400 000 баррелей в день до конца 2022 года, поскольку ОАЭ настаивали на увеличении своего базового уровня производства, составлявшего примерно 3,16 млн баррелей в день. Теперь этот уровень, используемый для расчета индивидуальных квот, будет повышен до 3,65 млн баррелей в день после истечения текущей сделки по ограничению добычи в апреле 2022 года.

Тем временем в Reuters сообщили, что министр энергетики ОАЭ отрицал достижение соглашения, заявляя о продолжении консультаций. Эксперты ждут роста налоговых выплат в российский бюджет

Если стороны смогут договориться, то "страхи по поводу полномасштабной борьбы за долю (нефтяного) рынка" исчезнут, сказал Фил Флинн из The Price Futures Group. При отсутствии компромисса, участники рынка будут опасаться развала сделки, при котором ОАЭ и прочие участники альянса ОПЕК+ откажутся от соблюдения ограничений на добычу.

Даже если ОАЭ будет позволено нарастить добычу, то рост предложения на мировом рынке все равно окажется минимальным, учитывая текущий уровень спроса, добавил Флинн.

"Если базовый уровень добычи ОАЭ будет повышен, что является вполне разумным требованием, то ОПЕК+ по-прежнему будет постепенно наращивать предложение для насыщения растущего спроса", — сказал Мэтт Смит из ClipperData.

Теоретически это не должно значительно повлиять на нефтяные котировки, однако в будущем окажет влияние на расчеты ОПЕК+, заявил он.

Опубликованные в среду данные EIA показали, что запасы нефти в США на неделе 3-9 июля сократились на 7,9 млн баррелей, и это стало уже восьмой неделей падения подряд.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали, что ведомство сообщит о снижении запасов на 4,9 млн баррелей, тогда как Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов на 4,1 млн баррелей.

Запасы упали до минимума с января 2020 года на фоне "по-прежнему высокой загруженности НПЗ и сильных показателей экспорта", отметил Смит.

При этом "предполагаемый спрос на бензин существенно снизился, что привело к росту запасов топлива, а запасы дистиллятов продолжили свой сезонный рост", сказал он. В EIA сообщили, что поставки моторного бензина на потребительский рынок США, являющиеся индикатором спроса, на неделе 3-9 июля составили около 9,3 млн баррелей в день против примерно 10 млн баррелей в день на предыдущей неделе.

Запасы бензина за отчетный период выросли на 1 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 3,7 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики ждали падения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и роста запасов дистиллятов на 1,3 млн баррелей.

Запасы нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) уменьшились на 1,5 млн баррелей, согласно данным EIA.

Августовские фьючерсы на бензин на NYMEX подешевели на 2,2%, до 2,27 доллара за баррель, августовские фьючерсы на печное топливо упали в цене на 2,8%, до 2,12 доллара за галлон.

Августовские фьючерсы на природный газ опустились на 1,5%, до 3,64 доллара за млн БТЕ.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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