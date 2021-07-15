МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ выявила контрабанду нефти на Украину на два миллиарда рублей через Новороссийск, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФТС. На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"

"ФТС России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти стоимостью более 2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тысяч тонн нефти, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский порт Южный близ Одессы, где и выгрузил нефть.

"Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза", — рассказали таможенники. Цены на нефть снижаются на противоречивом внешнем фоне

Центральная энергетическая таможня по данному факту возбудила уголовное дело о контрабанде стратегических ресурсов (часть 1 статьи 226.1 УК РФ).

Вывоз сырой нефти из России на Украину запрещен в соответствии с постановлением правительства от 1 ноября 2018 года об ответных мерах на недружественную политику Украины.

За контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере в России предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения свободы.