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2021

https://1prime.ru/oil/20210715/834206351.html

Средняя цена нефти Urals выросла до $73,6 за баррель

Нефть

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 июня по 14 июля составила 73,6 доллара за баррель после 67,9 доллара за баррель месяцем ранее, следует из материалов на сайте... ПРАЙМ, 15.07.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60