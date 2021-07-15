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2021
https://1prime.ru/oil/20210715/834206351.html
Средняя цена нефти Urals выросла до $73,6 за баррель
Нефть
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Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 июня по 14 июля составила 73,6 доллара за баррель после 67,9 доллара за баррель месяцем ранее, следует из материалов на сайте... ПРАЙМ, 15.07.2021
цены на нефть, нефть urals, минфин рф, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Средняя цена на нефть марки Urals за период с 15 июня по 14 июля составила 73,6 доллара за баррель после 67,9 доллара за баррель месяцем ранее, следует из материалов на сайте Минфина РФ.