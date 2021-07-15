МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. ОПЕК третий месяц подряд сохраняет прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году — ждет роста на 6 миллионов баррелей в сутки и прогнозирует рост спроса в 2022 году на 3,3 миллиона баррелей, при этом планка в 100 миллионов баррелей в сутки может быть превышена во втором полугодии следующего года, говорится в июльском докладе организации. ОПЕК заметно увеличила добычу нефти в июне

"Ожидается, что рост мирового спроса на нефть 2021 году составит 6 миллионов баррелей в сутки, то есть неизменным по сравнению с предыдущем прогнозом… Общий спрос на нефть прогнозируется в среднем на уровне 96,6 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

"Ожидается, что мировой спрос на нефть в 2022 году вырастет на 3,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2021 годом, при этом общий спрос в среднем ожидается на уровне 99,86 миллиона баррелей в сутки с превышением планки в 100 миллионов баррелей в сутки во втором полугодии 2022 года", — также указывается в докладе.

Аналитики отмечают, что имеют большие ожидания по поводу глобального экономического роста в 2022 году, в том числе за счет улучшенного сдерживания распространения COVID-19, особенно в развивающихся странах. Прогнозируется, что в этих странах спрос на нефть в 2022 году достигнет допандемийного уровня.