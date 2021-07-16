МОСКВА, 16 июл — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в четверг упали в цене, продолжая негативную динамику среды, когда стало известно об увеличении запасов нефтепродуктов в США. Над ценами также довлеют сообщения о готовности ОАЭ и Саудовской Аравии к некоему компромиссу по квотам на добычу. Байден: США и ФРГ обсуждают "практические меры" по "Северному потоку-2"

Снижение цен на нефть связано и с опасениями по поводу распространения дельта-штамма коронавируса, которое может привести к возобновлению локдаунов в некоторых странах, особенно азиатских, что ослабит спрос на нефть.

"Мы действительно считаем, что дельта-штамм – это крупнейший фактор (влияния). В Азии серьезные проблемы, а (ситуация) в Европе непростая", – говорит Тарик Захир, управляющий партнер Tyche Capital Advisors.

Число случаев коронавируса увеличивается и в США, и это "может ослабить спрос на нефть в следующие дни и недели в тех районах страны, где уровень акцинации (пока) низок", добавляет он.

Августовские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 1,2%, по 72,24 доллара за баррель, а сентябрьские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 1,1%, до 73,94 доллара за баррель.

В среду нефть сильно подешевела после сообщений о том, что Саудовская Аравия и ОАЭ достигли компромисса. Между тем ОАЭ сообщили, что сделка в рамках ОПЕК+ пока не достигнута, переговоры продолжаются, и необходима поддержка других стран картеля, передают СМИ. На Украине потребовали компенсацию за "Турецкий поток"

Ранее в июле заседание нефтедобывающей коалиции ОПЕК+ завершилось безрезультатно, так как ОАЭ настаивали на повышении собственного базового уровня добычи, относительно которого рассчитываются сокращения.

"Также неясно, будет ли повышение добычи ОАЭ произведено в рамках планируемого (совокупного) увеличения предложения ОПЕК+. Если да, то это потребует дополнительного ограничения добычи других стран, с чем они вряд ли согласятся", – говорит Карстен Фритш, товарно-сырьевой аналитик Commerzbank.

"Если же нет, то дополнительный рост добычи ОАЭ будет происходить помимо планируемого увеличения предложения альянса, что в конечном итоге может привести к избытку нефти на рынке", – добавляет Фритш.

Трейдеры будут следить за тем, состоится ли заседание ОПЕК+, которое утвердит предлагаемый компромисс, отмечает Роберт Йогер, исполнительный директор Mizuho Securities по фьючерсам на энергоносители.

"Чтобы это стало официальным решением ОПЕК+, потребуется согласие всех членов альянса. Если же заседания не будет, соглашение не состоится", – добавляет он.

Как показал еженедельный отчет Минэнерго США, вышедший в среду, нефтяные запасы на прошлой неделе упали уже 8-ю неделю подряд, однако предполагаемый спрос на моторный бензин уменьшился, что привело к увеличению запасов топлива.

Августовские контракты на бензин на NYMEX закрылись с понижением примерно на 1,3%, по 2,26 доллара за галлон, тогда как августовские фьючерсы на печное топливо подешевели на 1,2%, до 2,12 доллара за галлон.

В четверг ОПЕК представила ежемесячный отчет, в рамках которого спрогнозировала рост мирового спроса на нефть в 2021 году на 6 млн баррелей в день до 96,6 млн баррелей в день. Данный прогноз не изменился по сравнению с июньским отчетом.

В отчете ОПЕК также говорится о "серьезных ожиданиях" относительно мирового экономического роста в 2022 году. Предполагается, что борьба с коронавирусом, особенно в развивающихся странах позволит мировому спросу на нефть в следующем году вернуться к допандемийным уровням. В ОПЕК ожидают роста мирового спроса в 2022 году на 3,3 млн баррелей в день до 99,86 млн баррелей в день. Во второй половине 2022 года ожидается рост спроса выше 100 млн баррелей в день. Европейские биржи закрылись в минусе на падении энергосектора

ОПЕК понизила прогноз по предложения вне картеля в 2021 году на 30 000 баррелей в день, несмотря на повышение прогноза добычи в США и Канаде. Теперь в ОПЕК ожидают роста предложения вне картеля в текущем году на 81 000 баррелей в день до 63,8 млн баррелей в день.

Котировки природного газа в четверг упали после того, как Управление энергетической информации Минэнерго США сообщило об увеличении запасов в подземных хранилищах газа на 55 млрд кубических футов за неделю 3-9 июля. В среднем аналитики, опрошенные S&P Global Platts, предполагали рост запасов на 46 млрд кубических футов.

Августовские контракты на газ завершили день с понижением на 0,7%, по 3,64 доллара за млн БТЕ.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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