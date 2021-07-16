МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Через тридцать лет — к 2050 году — мировое потребление нефти упадет почти в два раза, пишет шведское издание Svenska Dagbladet. В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины

К этому году страны Евросоюза и США хотят стать климатически нейтральными. Китай — аналогичной цели намерен достичь в 2060 году.

По мнению авторов статьи, это смертный приговор для нефти.

"Неожиданно три политических центра мира — ЕС, США и Китай — двинулись в одном направлении. Мотивация "мы хотим спасти мир" сменилась мотивацией "мы хотим быть конкурентоспособными", — отмечается в материале.

Как рассказал главный аналитик отдела экологичных финансов Nordea Тина Сальтведт, спрос на нефть в мире достигнет пика между 2025 и 2030 годами, дальше — будет только спад.

Порядка 52% жителей Швеции хотят запретить государственным пенсионным фондам вкладывать их пенсионные накопления в компании, которые занимаются:

углем,

нефтью,

газом.



Опрошенные аналитики прогнозируют, что после 2026 года — пикового потребления нефти — спрос плавно начнет снижаться. Вслед за этим упадет производство. На этот временной отрезок, прогнозируют они, баррель нефти будет стоить меньше $60.