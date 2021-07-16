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2021
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В Швеции рассказали о смертном приговоре для нефти
Нефть
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Через тридцать лет — к 2050 году — мировое потребление нефти упадет почти в два раза, пишет шведское издание Svenska Dagbladet. К этому году страны Евросоюза и США хотят стать... ПРАЙМ, 16.07.2021
швеция, сырье, мир, россия, нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Через тридцать лет — к 2050 году — мировое потребление нефти упадет почти в два раза, пишет шведское издание Svenska Dagbladet.
К этому году страны Евросоюза и США хотят стать климатически нейтральными. Китай — аналогичной цели намерен достичь в 2060 году.
По мнению авторов статьи, это смертный приговор для нефти.
"Неожиданно три политических центра мира — ЕС, США и Китай — двинулись в одном направлении. Мотивация "мы хотим спасти мир" сменилась мотивацией "мы хотим быть конкурентоспособными", — отмечается в материале.
Как рассказал главный аналитик отдела экологичных финансов Nordea Тина Сальтведт, спрос на нефть в мире достигнет пика между 2025 и 2030 годами, дальше — будет только спад.
Порядка 52% жителей Швеции хотят запретить государственным пенсионным фондам вкладывать их пенсионные накопления в компании, которые занимаются:
Опрошенные аналитики прогнозируют, что после 2026 года — пикового потребления нефти — спрос плавно начнет снижаться. Вслед за этим упадет производство. На этот временной отрезок, прогнозируют они, баррель нефти будет стоить меньше $60.