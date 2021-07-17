МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. ОПЕК+ планирует в воскресенье провести заседание всех глав делегаций альянса по вопросу о параметрах соглашения об ограничении добычи нефти на период после июля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. ОПЕК дала прогноз по добыче нефти на 2021 год

"Планируется провести заседание завтра", — сказал собеседник агентства.

При этом второй источник РИА Новости отметил, что проведение встречи 18 июля пока окончательно не утверждено, но обсуждается именно этот день.