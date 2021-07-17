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ОПЕК+ планирует провести заседание альянса в воскресенье
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ОПЕК+ планирует в воскресенье провести заседание всех глав делегаций альянса по вопросу о параметрах соглашения об ограничении добычи нефти на период после июля, сообщил РИА... ПРАЙМ, 17.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. ОПЕК+ планирует в воскресенье провести заседание всех глав делегаций альянса по вопросу о параметрах соглашения об ограничении добычи нефти на период после июля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций.
"Планируется провести заседание завтра", — сказал собеседник агентства.
При этом второй источник РИА Новости отметил, что проведение встречи 18 июля пока окончательно не утверждено, но обсуждается именно этот день.