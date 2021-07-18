МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. На рынке нефти пока ожидается продолжение сезона низкой волатильности. Летняя пора плюс отсутствие новостей от ОПЕК+ — это два фактора, за счет которых не стоит ждать особых колебаний. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на комментарий Георгия Окромчедлишвили, руководителя аналитического отдела департамента персонального банковского обслуживания банка "Зенит". Эксперты назвали справедливый курс рубля при текущей цене нефти

"В целом, это скорее небольшая коррекция, чем рост. Новый дельта-вариант COVID и истечение некоторых программ фискальной помощи в развитых странах не позволят нефти в ближайшее время приблизиться к отметке в 80 долларов за баррель. Кроме того, в нынешней ситуации внутри ОПЕК+ все выше будет давление со стороны членов в пользу полной отмены квот на фоне стабильных цен на нефть", — отметил он.

Окромчедлишвили считает, что диапазон цен на следующую неделю — 74-76 долларов по марке Brent.