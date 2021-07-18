2021-07-18T09:56:04+03:00
2021-07-18T09:56:04+03:00
2021-07-18T09:56:04+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210718/834229659.html
Аналитик дал прогноз по ситуации на рынке нефти на следующей неделе
Нефть
Новости
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На рынке нефти пока ожидается продолжение сезона низкой волатильности. Летняя пора плюс отсутствие новостей от ОПЕК+ — это два фактора, за счет которых не стоит ждать особых... ПРАЙМ, 18.07.2021
опек, нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. На рынке нефти пока ожидается продолжение сезона низкой волатильности. Летняя пора плюс отсутствие новостей от ОПЕК+ — это два фактора, за счет которых не стоит ждать особых колебаний. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на комментарий Георгия Окромчедлишвили, руководителя аналитического отдела департамента персонального банковского обслуживания банка "Зенит".
"В целом, это скорее небольшая коррекция, чем рост. Новый дельта-вариант COVID и истечение некоторых программ фискальной помощи в развитых странах не позволят нефти в ближайшее время приблизиться к отметке в 80 долларов за баррель. Кроме того, в нынешней ситуации внутри ОПЕК+ все выше будет давление со стороны членов в пользу полной отмены квот на фоне стабильных цен на нефть", — отметил он.
Окромчедлишвили считает, что диапазон цен на следующую неделю — 74-76 долларов по марке Brent.