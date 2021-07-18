МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года и до конца того года, ежемесячно начиная с августа 2021 года увеличивая добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, что позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по сокращению добычи на 5,8 миллиона баррелей в сутки, говорится в коммюнике альянса по итогам министерского заседания стран ОПЕК+. Переговоры по ядерной сделке с Ираном откладываются. Нефть в напряжении

"С учетом сегодняшних фундаментальных показателей нефтяного рынка и консенсуса по его перспективам, министерское заседание постановило: продлить решение 10-го министерского заседания стран ОПЕК и вне ОПЕК (апрель 2020 года) до 31 декабря 2022 года. Постепенно увеличивать общую добычу стран на 0,4 миллиона баррелей в сутки ежемесячно, начиная с августа 2021 года до тех пор, пока не будут исчерпаны текущие ограничения по добыче в размере 5,8 миллиона баррелей в сутки", — говорится в коммюнике.

Отмечается, что общая оценка рынка и его перспектив будут проведены в декабре 2021 года, но сохранятся и ежемесячные заседания.

"Продолжать проводить встречи министров стран ОПЕК и вне ОПЕК на ежемесячной основе… стремиться выйти из ограничений по добыче нефти к концу сентября 2022 года в зависимости от рыночных условий", — также говорится в документе.

ОПЕК+ согласовал повышение базы сокращения добычи нефти для ряда стран на продленный период сделки, с мая 2022 года: для России и Саудовской Аравии — на 500 тысяч баррелей в сутки, для ОАЭ — примерно на 330 тысяч баррелей в сутки, для Ирака и Кувейта — на 150 тысяч баррелей в стуки, следует из коммюнике по итогам прошедшего заседания. Brent завершает неделю снижением

На нем альянс ОПЕК+ договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года и до конца того года и ежемесячно начиная с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, что позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по сокращению добычи на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

База сокращения добычи нефти для России и Саудовской Аравии до апреля 2022 года составляет 11 миллионов баррелей в сутки, с мая 2022 года — 11,5 миллиона баррелей в сутки, свидетельствует таблица, опубликованная вместе с коммюнике. В Швеции рассказали о смертном приговоре для нефти

Для ОАЭ база сокращения добычи с мая 2022 года составит 3,5 миллиона баррелей в сутки (сейчас 3,168 миллиона баррелей в сутки). Для Ирака база сокращения добычи с мая 2022 года составит 4,803 миллиона баррелей в сутки (сейчас 4,653 миллиона баррелей в стуки), для Кувейта — 2,959 миллиона баррелей в сутки (сейчас 2,809 миллиона баррелей в сутки).

Следующее заседание стран ОПЕК+ запланировано на 1 сентября 2021 года, говорится в пресс-релизе альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания.

"Было решено провести 20-е заседание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 1 сентября 2021 года", — сообщается в итоговом документе.

Заседание всех глав делегаций альянса ОПЕК+ прошло в воскресенье, 18 июля, в формате видеоконференции, на нем были согласованы параметры сделки об ограничении добычи нефти на период после июля.

ОАЭ привержены альянсу ОПЕК+, заявил министр энергетики страны Сухейль аль-Мазруи, поблагодарив Саудовскую Аравию и Россию за содействие в достижении консенсуса.

"От лица ОАЭ хочу отметить конструктивный диалог, который у нас получился со странами ОПЕК+ с очень умелым лидерством его королевского высочества (министра энергетики Саудовской Аравии Абделя Азиза бен Сальмана — ред.) и его превосходительства (вице-премьера РФ — ред.) Александра Новака", — сказал аль-Мазруи на пресс-конференции после министерского заседания альянса. Новак рассказал, когда в России восстановится добыча нефти

На нем альянс ОПЕК+ договорился продлить соглашение об ограничении добычи нефти на период с мая 2022 года и до конца того года и ежемесячно начиная с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, что позволит к концу сентября 2022 года постепенно выйти из текущих обязательств по сокращению добычи на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

"Я хочу подтвердить, что ОАЭ привержены этому увеличению, и мы всегда работаем в его рамках (соглашения об ограничении добычи — ред.), прикладываем максимальные усилия, чтобы достичь баланса на рынке… ОАЭ всегда будут оставаться верным членом альянса ОПЕК+", — добавил министр.

Альянс ОПЕК+ после завершения текущей сделки об ограничении добычи нефти продолжит существовать в рамках своей хартии о бессрочном сотрудничестве и будет действовать, если того потребует рыночная ситуация, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман.

"Мы всегда будем продолжать работу в рамках хартии (о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+ — ред.), будем смотреть на саму хартию… Если рынок (после окончания текущих условий сделки — ред.) потребует реакции, мы с тем же настроем, который вы сегодня увидели, можем продолжать предпринимать действия", — сказал министр на пресс-конференции после министерского заседания альянса.

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